Голова ТОДА Барна розкритикував роботу дорожніх служб у перший день негоди в області (відео)

Степан Барна підкреслив, що підрядні організації повинні належно відпрацьовувати кошти, які виділяє держава.

Голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна розкритикував роботу дорожніх служб у перший день негоди в області.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, під час наради за участі представників підрядних організацій, які обслуговують дороги краю у зимовий період, він назвав їхню роботу незадовільною.

За даними ОДА, 20 листопада на дороги вийшли 96 дорожніх працівників, виїхала спецтехніка, 42 піскорозкидачі підрядних організацій посипали автошляхи протиожеледними засобами.

«Так виглядає загальна картина. Якщо ж проаналізувати в розрізі районів, то у 8-ми районах жодна техніка не виїжджала на місцеві дороги. Я хочу зараз запитати генерального підрядника «Техно-Буд-Центр», де була ваша техніка у восьми районах? Чи у вас недостатньо техніки? Чому дотепер не укладені угоди з субпідрядниками? Чому дотепер ви не домовилися про виконання робіт?», – дорікнув представнику «Техно-Буд-Центру» Барна.

Він підкреслив, що підрядні організації повинні належно відпрацьовувати кошти, які виділяє держава.

«Халява не пройде. Ви освоюєте мільйони на місцевих дорогах. 250 млн грн підрядні організації освоїли лише по поточному середньому ремонту місцевих доріг. Ще майже 75 млн грн виділено на зимове утримання. Вчора була перша доба, коли у нас випав сніг і ви не впоралися із поставленими завданнями», – сказав керівник області.

Водночас, голова облдержадміністрації закликав правоохоронні органи стежити за підрядниками і у випадку невиконання ними робіт складали акти.

Барна зазначив, що «ТБЦ» наразі отримало усне попередження, однак надалі вже будуть застосовуватися штрафні санкції. Адже, нагадаємо, за

«На засіданні оперативного штабу, яке відбулося напередодні, дана організація отримала доручення того ж дня заключити угоди із субпідрядниками. Я хотів би вас простимулювати нарешті сісти відпрацювати комплекс взаємодії, поукладати угоди, щоб я питав конкретного підрядника або конкретного субпідрядника. Техніка має бути на усіх без винятку місцевих дорогах», – наголосив голова ТОДА.

За підсумками наради райдержадміністраціям доручено забезпечити моніторинг виконання робіт підрядними організаціями і забезпечити функціонування області і районів у штатному режимі.