Тернопільщина отримала на зарплати медикам додатково 55 мільйонів гривень

Виділену урядом субвенцію розподілять між районами відповідно до кількості населення.

Тернопільщина отримала додатково 55 мільйонів гривень, щоб забезпечити зарплатою медиків.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, виділену урядом субвенцію розподілять між районами відповідно до кількості населення та фінансових можливостей райбюджетів.

За відповідні зміни проголосували сьогодні депутати обласної ради.

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«Сьогодні ми бачимо, що є недопрацювання з боку районних рад та райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, адже на кінець року ми виходимо із заборгованістю по заробітних платах для медиків. Тому Кабмін виділив знову, як і минулого року, кошти на погашення цієї заборгованості. Утім, наголошую, що жодної копійки держава не винна жодному органу місцевого самоврядування. Всі розрахунки у державному бюджеті на 2018 рік були зроблені пропорційно до кількості жителів», – підкреслив під час свого виступу на сесії голова ТОДА Степан Барна.