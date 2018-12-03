У Тернополі вдень двоє нападників пограбували приміщення Національної лотереї.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, в результаті потерпілі втратили 12,5 тис. грн та мобільний телефон, один з них опинився в лікарні з травмами голови.

Про напад поліцейських учора повідомив касир грального закладу. З його слів, близько обідньої пори до приміщення зайшли двоє нетверезих молодиків. Працівник намагався спровадити їх, тому й виник конфлікт. Один з незнайомців спочатку накинувся на касира. На шум з підсобного приміщення вийшов ще один працівник, тоді почалася бійня.

Нападники побили працівників закладу, забрали з каси гроші і мобільний. 19-річного працівника карета швидкої допомоги доправила до медичного закладу із закритою черепно-мозковою травмою та травмою потилиці.

З місця злочину грабіжникам вдалося втекти. Проте вже наступного дня на слід одного з них вийшли оперативники карного розшуку Тернопільського відділу поліції. Раніше судимого 33-річного жителя села Біла Тернопільського району затримали в порядку статті 208 КПК. Особу його спільника встановлено, проводяться заходи щодо затримання.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 186 та ч. 2 ст. 296 ККУ (грабіж та хуліганство, вчинені групою осіб).