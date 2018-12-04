У Тернополі рятувальники провели профілактичні бесіди з рибалками, які у відлигу виходять на тонку кригу (фото)
У Тернополі рятувальники провели профілактичні бесіди з рибалками, які, не зважаючи на відлигу, продовжують виходити на тонку кригу ставу.
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Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, рятувальники спільно з працівниками КП «Об’єднання парків культури та відпочинку Тернополя», муніципальної поліції поспілкувалися з рибалками, поясними їм загрози такої риболовлі.
Учасники рейду розповсюдили листівки з правилами безпечної поведінки на кризі та провели інструктаж, на яких ділянках треба бути вкрай обережними і як діяти, якщо раптом хтось таки провалиться крізь тонку кригу.
Рятувальники також закликали рибалок не скупчуватися багатьом в одному місці на кризі ставу під час відлиги.