На Тернопільщині Лілія Гриневич проінспектувала сільську школу, в яку вклали понад 12 млн грн (фото, відео)

На те, щоб ці кабінети були належно укомплектовані, а діти навчалися за якісними й новими стандартами, з державного бюджету спрямували майже 3 млн грн.

На Тернопільщині міністр освіти і науки Лілія Гриневич 11 грудня проінспектувала Новосільську школу І-ІІІ ст. ім. Мирона Зарицького, в яку вклали понад 12 млн грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, ця школа є найбільшою сільською школою у Підволочиському районі, уже два роки вона функціонує як опорна з двома філіями – в селах Гнилиці та Шельпаки. За цей період в ремонт закладу вклали понад 1 млн грн державних коштів, ще понад 9 млн грн виділили у поточному році на реконструкцію будівлі. риневич, перебуваючи на Тернопільщині з робочим візитом, побувала у класі «Нової української школи», поспілкувалася з вчителями кабінетів фізики, хімії та біології, оглянула клас інформатики.

На те, щоб ці кабінети були належно укомплектовані, а діти навчалися за якісними й новими стандартами, з державного бюджету спрямували майже 3 млн грн. Крім того, 100 тис. грн. виділили на придбання обладнання і меблів для перших класів, які працюють за програмою НУШ.

«Ця школа викликає захоплення. Діти мають в кабінетах фізики, хімії, біології таке обладнання, яким сьогодні не може потішитися, інколи, й міська школа. Тут я бачу надзвичайно цікавих вчителів. Бо, коли я приїжджаю в школу, завжди намагаюся подивитися, чи вчитель добре орієнтується і чи вміє користуватися обладнанням, придбаним за державні кошти. Цей навчальний заклад таке інспектування повністю пройшов», – поділилася враженнями від побаченого у Новосільській ЗОШ міністр.

На тому, що Тернопільщина бере на себе ініціативу і часто є пілотною у впровадженні багатьох проектів та реформ, зауважив і голова ТОДА Степан Барна.

«Це добра практика для того, щоб переймати позитивні зміни і впроваджувати їх у селах, селищах, містах і районах», – сказав керівник області.