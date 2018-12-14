У вересні 2018 року правоохоронець придбав легковий автомобіль вартістю понад 200 тисяч гривень.

На Тернопільщині оштрафували поліцейського, який приховав купівлю автомобіля.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, патрульний поліцейський у вересні 2018 року придбав легковий автомобіль вартістю понад 200 тис грн.

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Відповідно до ст.52 Закону України «Про запобігання корупції» він був зобов’язаний упродовж 10 днів з моменту набуття права власності на вказаний транспортний засіб, повідомити НАЗК про суттєві зміни в майновому стані, оскільки його вартість перевищувала 50 прожиткових мінімумів. Однак, правоохоронець повідомлення про суттєві зміни в майновому стані взагалі не подав до НАЗК.

Постановою Тернопільського міськрайонного суду його визнано винним у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого ч.2 ст.172-6 КУпАП та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу.