На Тернопільщині оштрафували поліцейського, який приховав купівлю автомобіля
На Тернопільщині оштрафували поліцейського, який приховав купівлю автомобіля.
Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, патрульний поліцейський у вересні 2018 року придбав легковий автомобіль вартістю понад 200 тис грн.
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Відповідно до ст.52 Закону України «Про запобігання корупції» він був зобов’язаний упродовж 10 днів з моменту набуття права власності на вказаний транспортний засіб, повідомити НАЗК про суттєві зміни в майновому стані, оскільки його вартість перевищувала 50 прожиткових мінімумів. Однак, правоохоронець повідомлення про суттєві зміни в майновому стані взагалі не подав до НАЗК.
Постановою Тернопільського міськрайонного суду його визнано винним у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого ч.2 ст.172-6 КУпАП та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу.