У Тернополі розпочалася церемонія прощання із відомим у місті науковцем, багаторічним ректором ТНТУ Олегом Шаблієм

Як повідомили УНІАН у тернопільському національному технічному університеті, Шаблій помер учора на 81-му році життя.

Студентство, професорсько-викладацький колектив, працівники університету, друзі, колеги та пересічні тернополяни матимуть змогу віддати останню шану померлому сьогодні у фойє головного корпусу університету.

Поховають Шаблія завтра 2 лютого о 10 год.

«Олег Миколайович Шаблій – це знакова людина для нашого університету. Він був тим полум’ям, що запалювало пристрасне прагнення служити науці, своєму народу та Україні. Його життя – це життя університету. Він був не тільки мудрим керівником, проникливим науковцем, а й добрим другом, порадником для колег і наставником для молоді. Виховав і дав путівку у велику науку багатьом учням, котрі безмежно вдячні за це своєму Вчителеві. Пам’ять про НЬОГО – чиста і світла – назавжди залишиться в серцях великої університетської родини», – йдеться в повідомленні університету.

Довідка УНІАН. Доктор фізико-математичних наук, професор, член Академії інженерних наук України, заслужений діяча науки і техніки України Олег Миколайович Шаблій народився 18 червня 1935 року в селі Чернихів на Тернопільщині.

У 1958 році закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка. В 1962 році був направлений у Тернопіль для організації роботи філіалу Львівського політехнічного університету.

У 1963 році захистив кандидатську, а у 1973 році – докторську роботу.

У 1964–1985 рр. – старший викладач кафедри теоретичної механіки Тернопільського загально-технічного факультету Львівського політехнічного інституту (ЛПІ).

З 1985 року – директор Тернопільського філіалу ЛПІ.

У 1997 року ВНЗ перейменовано на Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя.

Ректором було обрано Олега Шаблія, який обіймав дану посаду 10 років.

Шаблій – автор понад 250 наукових праць, 20 патентів України на винаходи та 10 авторських прав на новітні технології.