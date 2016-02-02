Молодь Тернополя зняла мотиваційний ролик з нагоди Дня Героїв Крут (відео)

15:37, 02 лютого 2016
Тернопіль
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Молодь Тернополя представила мотиваційне відео, яке знімалося в Тернополі у День Героїв Крут. 

Тернополь / скриншот

Як повідомив УНІАН голова тернопільського осередку Молодіжного Націоналістичного Конгресу Василь Дубовий, мета ролика - підготувати молодь до того, щоб дати гідну відповідь на виклики сьогодення.

«Юнаки, які загинули під Крутами, були пересічними людьми, які не злякалися виявити свою позицію. І нам варто про це пам’ятати, тому що сьогодні можуть з’явитися аналогічні виклики часу і ми повинні бути до них готовими. Саме й це ми намагались передати у нашому ролику. Ми вирішили показати не реконструкцію бою, а передати наше бачення того, як молодь у разі потреби може згуртуватися заради  суспільно-важливою справи», - сказав Дубовий.

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Як повідомляв УНІАН, зйомки ролика відбулися на центральному майдані Тернопля 29 січня.

Участь у зйомці взяли представники місцевих молодіжних організацій та пересічні перехожі.

Організовували акцію молодіжні громадські організації за підтримки Молодіжної міської ради та департаменту сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту ТОДА.

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