На Тернопільщині в одному з училищ зафіксовано спалах захворювання на вірусний гепатит А

Як повідомили УНІАН в головному управлінні Держсанепідслужби в Тернопільській області, захворіло 5 осіб, із них 4 - дітей, які навчаються у одній групі та проживають в одному блоці гуртожитку училища.

Перший випадок захворювання зареєстровано ще 2 грудня 2015 року, останній – 29 січня 2016 року.

Усіх хворих з попереднім діагнозом «Вірусний гепатит А» було госпіталізовано у інфекційні відділення районних лікарень за місцем проживання.

На сьогоднішній день на стаціонарному лікуванні залишається 2 учнів.

У ході епідрозслідування були виявлені факти порушення правил особистої гігієни у побуті та при зберіганні та вживанні харчових продуктів. Шляхами передачі інфекції стали фекально-оральний та контактно-побутовий.

У навчальних корпусах училища, житлових кімнатах та побутових приміщення гуртожитку, де перебували хворі, спеціалістами відділення дезінфектології ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України» проведено заключну дезінфекцію.

За учнями та персоналом училища, які контактували із хворими, ведеться медичне спостереження, проводяться дослідження на біохімічні показники крові.

Довідка УНІАН. Вірусний гепатит А (ВГА)– гостре інфекційне захворювання вірусної етіології, що характеризується ураженням печінки і в більшості випадків проявляється у вигляді жовтяниці. Захворюваність на гепатит А виникає при вживанні інфікованої збудником питної води та харчових продуктів, крім того, можлива реалізація контактно-побутового шляху передачі через предмети домашнього вжитку (посуд, іграшки, білизну, рушники загального користування, дверні ручки, інші предмети).