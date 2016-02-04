Село Жовтневе на Тернопільщині перейменували на Соборне
Перейменування географічних об’єктів здійснюється у випадку необхідності приведення назви географічного об’єкта у відповідність до вимог Закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".
Село Жовтневе Тернопільської області перейменувано на Соборне. Як повідомляє офіційний сайт Верховної Ради, відповідне рішення прийняли сьогодні депутати парламенту, ухваливши постанову "Про перейменування окремих населених пунктів та районів".
В постанові зокрема вказано, що село Жовтневе Чернелево-Руської сільської ради Тернопільського району перейменовується на село Соборне.
Як зазначається в пояснювальній записці, перейменування географічних об’єктів здійснюється у випадку, зокрема необхідності приведення назви географічного об’єкта у відповідність до вимог Закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".
Попередньо, 25 листопада 2015 року Верховна Рада перейменувала село Радянське Кременецького району Тернопільської області на Великі Млинівці.