Боєць з Тернопільщини повінчався у зоні АТО (Фоторепортаж)
11:56, 08 лютого 2016Тернопіль
275 0
Боєць з Тернопільщини повінчався у зоні АТО.
Боєць з Тернопільщини повінчався у зоні АТО
Як передає УНІАН, про весілля повідомили в Фейсбуці на офіційній сторінці 28-ої бригади, в якій служить боєць.
Його обраницею стала жителька Донеччини.
Його обраницею стала жителька Донеччини
«Вінчання у зоні АТО. 28 бригада. Руслан – з Тернопільської областа, а Наталя - з Донецької. Весілля у стилі "мілітарі". Лімузин в оригіналі», – написали під оприлюдненим фоторепортажем на сторінці бригади.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter