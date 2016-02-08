Боєць з Тернопільщини повінчався у зоні АТО (Фоторепортаж)

Як передає УНІАН, про весілля повідомили в Фейсбуці на офіційній сторінці 28-ої бригади, в якій служить боєць.

Його обраницею стала жителька Донеччини.

«Вінчання у зоні АТО. 28 бригада. Руслан – з Тернопільської областа, а Наталя - з Донецької. Весілля у стилі "мілітарі". Лімузин в оригіналі», – написали під оприлюдненим фоторепортажем на сторінці бригади.