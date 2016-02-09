Затримано злодіїв, які з церкви на Тернопільщині викрали старовинне Євангеліє

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трьох злодіїв затримали поліцейські Перемишлянського району Львівської області, ще двоє досі перебувають у розшуку.

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За даними правоохоронців, група займалася крадіжками зі старих церков у західних областях.

Зокрема у листопаді 2015 року в селі Конюхи Козівського району на Тернопільщині з церкви злодіїв викрали старовинне Євангеліє із церкви Зіслання Святого Духа, яка збудована у 1700 році.

Зі слів підозрюваних, крадіжки вони здійснювали з храмів, які відносяться до пам’яток культури, оскільки в них можна було знайти цінні речі.

Усі підозрювані – жителі Перемишлянського району, серед них один неповнолітній.

Встановлено, що злодії мали спільників і в Тернополі, зокрема скупників церковного майна.

Поліцейські Козівського відділення інкримінують підозрюваним ч. 3 ст. 185 ККУ (крадіжка).