У Тернополі на залізничному вокзалі затримали бійця АТО з гранатою

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, чоловіка затримали сьогодні на залізничному вокзалі співробітники поліції спільно з військовою службою правопорядку.

У речах 40-річного жителя Зборівського району знайшли гранату «РГД-5» та запал до неї. Гранату вилучили та направили на експертизу.

За словами чоловіка, гранату він не встиг здати через те, що його частина змінила місце дислокації.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).