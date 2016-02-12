На Тернопільщині відновлюють виїзне амбулаторне обстеження на ВІЛ-інфекції

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник ТМГО "Центр духовної та психологічної підтримки "Джерела" Тетяна Козарецька, з наступного тижня мобільна виїзна амбулаторія для проведення тестування на ВІЛ/СНІД виїжджатиме для обстежень у 5 районів області.

«Подібні амбулаторії вже давно функціонують в Україні. Однак для Тернопільщини – це новація, ми її отримали лише минулого року від Міжнародного альянсу «Громадське здоров’я». Цього року на території області ми тестування ще не проводили, оскільки позичали амбулаторію в сусідні області. Тепер із її поверненням знову відновлюємо діяльність в області», – розповіла Козарецька.

Пересувна амбулаторія працюватиме в п’яти райцентрах області: Теребовлі, Бережанах, Підволочиську, Чорткові та Збаражі.

На безкоштовне обстеження працівники соціальних служб та медичних установ насамперед запросять осіб з неблагополучних сімей, а також людей, які належать до групи ризику, зокрема медпрацівників, які контактують з ВІЛ-інфікованими.

За даними Козарецької, у 2015 році з допомогою мобільної амбулаторії, яка функціонує на базі автомобіля IVECO, в області було обстежено 691 особу, з них ВІЛ виявлено у трьох.

Двоє інфікованих стали на облік у Центрі СНІДу, один розпочав приймати антиретровірсуні преапарати.

Під час тестування на гепатит С з 167 обстежених інфікованими виявилися 57 осіб, на гепатит В – 9 із 69 обстежених, на сифіліс – 2 із 127.

Усіх інфікованих було доставлено у відповідні лікувальні заклади.