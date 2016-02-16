У Тернополі завершилась реконструкція перинатального центру "Мати і дитина", на яку було витрачено 63 мільйони (фото)

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, сьогодні результати робіт оглянули т.в.о. заступника голови Тернопільської обласної державної адміністрації Іван Бабійчук, директор департаменту охорони здоров’я ТОДА Володимир Богайчук та начальник управління капітального будівництва ТОДА Віктор Кузяк.

«Стан готовності перинатального центру —100 %. Будівельні роботи виконані якісно. Невдовзі сюди завезуть медичне обладнання й тоді відбудеться офіційне відкриття. Відтак оновлений медичний заклад надаватиме кваліфіковану медичну допомогу вагітним, породіллям та новонародженим», – сказав Бабійчук.

На вказаному об’єкті підрядною організацією ТзОВ «Пром-Індекс» проведено зовнішнє та внутрішнє оздоблення трьох поверхів корпусу центру, встановлено вентиляційне обладнання, сантехніку, ліфти, медичний лінолеум, двері та підлогу, проведено електромонтажні роботи.

Довідка УНІАН. Комунальний заклад Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина» – єдиний в області заклад охорони здоров’я ІІІ-го рівня з надання високоспеціалізованої медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим з груп високого акушерського та перинатального ризику, передчасних пологів, що потребують високої інтенсивності лікування на основі використання сучасних перинатальних технологій.

Реконстуркцію закладу було розпочато в 2012 році.

Тернопільську обладміністрацію тоді було профінансовано на 37,5 млн грн. З них на 12 млн грн. закупили нове медобладнання та меблі, які з того часу зберігаються на складі.

У 2013-2014 році через відсутність фінансування ремонтні роботи не виконували.

У 2015 році Кабміном на завершення ремонтних робіт було виділено 25,8 млн грн.

Завдяки реконструкції центру очікується суттєво підвищення рівня та якості діагностично-лікувальної медичної допомоги ІІІ рівня матерям і новонародженим в області й зниження показників материнської і дитячої захворюваності та смертності.