У Тернополі викрили неповнолітнього, який викрадав цифрову техніку в знайомих

Як повідомляє сектор комунікацій Головного управління поліції в Тернопільській області, спочатку 15-річний хлопець втерся у довіру до 19-річного знайомого і попросив дати йому покористуватися дорогим смартфоном.

Після цього він здав телефон у ломбард.

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Згодом хлопець напросився в гості до однолітка, звідки вкрав два фотоапарати. Їх він теж здав у ломбард.

За фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження.

Правоохоронці з’ясовують, чи не причетний неповнолітній до інших протиправних діянь.