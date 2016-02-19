У Тернополі викрили неповнолітнього, який викрадав цифрову техніку в знайомих
18:28, 19 лютого 2016Тернопіль
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У Тернополі викрили неповнолітнього, який обкрадав своїх знайомих.
У Тернополі викрили хлопця, що обкрадав знайомих / promin.cv.ua
Як повідомляє сектор комунікацій Головного управління поліції в Тернопільській області, спочатку 15-річний хлопець втерся у довіру до 19-річного знайомого і попросив дати йому покористуватися дорогим смартфоном.
Після цього він здав телефон у ломбард.
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Згодом хлопець напросився в гості до однолітка, звідки вкрав два фотоапарати. Їх він теж здав у ломбард.
За фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження.
Правоохоронці з’ясовують, чи не причетний неповнолітній до інших протиправних діянь.
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