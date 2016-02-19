На Тернопільщині розпочався відбір проектів від громад, які буде профінансовано на 93 мільйони

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, загалом громади Тернопільщини подали на конкурс від Мінрегіонбуду 300 проектів, що у 4,5 разів більше, ніж минулого року.

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Голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна зазначив, що відповідно до формульного розподілу для Тернопільській області на реалізацію проектів громад з ФРР на 2016 рік буде скеровано 93,6 млн грн.

«Фінансуватися будуть проекти, які потребують першочергової реалізації. Мова йде про будівництво нових шкіл, дошкільних закладів, реконструкцію адмінбудівель, спортивних об’єктів, відновлення культурної спадщини, впровадження проектів енергозбереження. Під час відбору ми звертатимемо увагу на ефективність поданого проекту, а під час реалізації його – на дотримання стандартів якості та визначених термінів», – сказав Барна.

Керівник департаменту економічного розвитку, інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва ОДА Галина Воляник зауважила, що на місцях громади повинні також шукати шляхи дофінансуванян проектів.

«Мова йде про виділення хоча б 15% від загальної суми. Проекти мають бути розміщені на онлайн-платформі Мінрегіону. Таким чином кожен може ознайомитись із змістом та проаналізувати його», – сказала Воляник.

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Найактивнішими учасниками конкурсу стали Тернопільський, Бережанський, Підволочиський, Чортківський, Шумський, Теребовлянський райони. Вони подали від 40 до 16 проектів. Загалом на конкурсний відбір подано 300 інвестиційних проектів, з яких 96 – в галузі житлово-комунального господарства та 92 – в галузі освіти.

Які саме проекти пройшли відбір і будуть профінансовані ставне відомо 23 лютого.