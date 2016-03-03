Тернопільська облрада закликала керівництво держави не ліквідовувати школи-інтернати

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні до президента України Петра Порошенка, Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, прийнятому сьогодні на сесії облради.

За дане звернення проголосували 51 з 55 зареєстрованих депутатів, 4 не голосували.

У зверненні депутатський корпус висловив своє занепокоєння з приводу заяви Уповноваженого Президента України з прав дитини Миколи Кулеби щодо ліквідації інтернатних закладів системи освіти.

«Ми усвідомлюємо непросту економічну ситуацію в державі, усі труднощі і проблеми реформування галузі освіти, проте застерігаємо Вас від поспішних кроків у процесі реформування спеціальних інтернатних закладів. Відповідно до віку, розвитку та стану здоров’я дітей в Тернопільській області створено оптимальну мережу інтернатних навчальних закладів, при цьому здійснено заходи щодо її удосконалення та модернізації», – зазначають депутати.

За їх даними, в області функціонують 13 інтернатних закладів навчально- реабілітаційні центри, 3 санаторні школи-інтернати, дитячий будинок для дітей шкільного віку, ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою, колегіум-інтернат з поглибленим вивченням предметів духовно- просвітницького спрямування, загальноосвітня школа-інтернат з поглибленим вивченням трудового навчання із спеціальними класами, навчально-виховний комплекс та загальноосвітня школа-інтернат із спеціальними класами та класами для обдарованих дітей, де у 2015/2016 навчальному році здобувають освіту 1938 вихованців.

«На сьогоднішній день інтернатні заклади області – це сучасні заклади освіти, де створено освітнє середовище, адаптоване до кожного окремого вихованця відповідно до його особливостей психофізичного розвитку, здібностей та обдарувань, що безумовно сприяє їх максимальній соціалізації», – сказано у зверненні.

Відтак депутати закликали керівництв держави вжити всіх необхідних заходів щодо відмови від хибної практики «економії» державних коштів за рахунок ліквідації спеціальних інтернатних закладів для дітей з особливими потребами.