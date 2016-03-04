Тернопільська облрада скерувала 5,7 мільйонів на розвиток туризму в області у 2016-2020 роках

Тернопільська облрада скерувала 5,7 млн грн на розвиток туризму в області у 2016-2020 роках.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення учора на сесії проголосували 45 з 49-ти зареєстрованих депутатів, 4 не голосували.

Метою програми є підтримка та розвиток перспективних видів туризму, розвиток міжрегіональної співпраці з провідними світовими та вітчизняними туроператорами, формування сприятливого середовища для залучення інвестицій в туристичну індустрію Тернопільщини, підвищення якості туристичного обслуговування та формування активної позиції населення у створенні атмосфери гостинності в регіоні..

Кошторис програми складає 5,7 млн грн, усі кошти заплановано виділити з обласного бюджету.

Кошти заплановано скерувати зокрема на проведення інвентаризації об’єктів туристичної інфраструктури, облаштування місць для стоянок і короткочасних зупинок на водних маршрутах, будівництво причалів, проведення туристично-спортивних заходів, проведення прес- та інфо- турів для представників туристичних компаній та ЗМІ, участь у туристичних виставках.