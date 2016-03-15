Діти із сімей учасників АТО з Тернопільщини вирушили за кордон презентувати карту миру (фото)

Як повідомили УНІАН в прес-службі ОДА, вподовж трьох днів діти також презентуватимуть карту миру у Ризі та Варшаві.

Для часті у поїзді дітей з сімей учасників антитерористичної операції Тернопільської області обирав Тернопільський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Проект "Діти за мир у всьому світі" має на меті популяризувати Україну в цілому, підтримати її позитивний імідж в Європі, привернути увагу до захисту українських інтересів.

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Реалізовується проект за ініціативи Надзвичайного і Повноважного посла Угорщини в Україні Ерне Кешкеня, Почесного консула Угорщини в Івано-Франківську Василя Вишиванюка та благодійної організації "Фонд Відродження Прикарпаття".

Як повідомляв УНІАН, в рамках проекту 17 лютого діти на карті світу з голубами миру написали свої побажання щодо миру у світі та своїй державі.

Дану карту возять по різних країнах Європи.

На завершенна карту миру із побажаннями від дітей з різних країн презентують у Ватикані.