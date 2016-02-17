Тернопільщина долучилася до міжнародної акції "Діти за мир у всьому світі"
Діти на карті світу з голубами миру пишуть свої побажання про мир у світі та своїй державі.
Тернопільщина долучилася до міжнародної акції "Діти за мир у всьому світі".
Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, в рамках акції діти на карті світу з голубами миру пишуть свої побажання про мир у світі та своїй державі.
Невдовзі цю карту діти повезуть до свої однолітків у Сербію та Словенію.
«Побажання про мир написали діти учасників АТО та переселених громадян. З картою миру учні об’їдуть 35 країн. Під час акції планують долучити рекордну кількість дітей. Деякі з них уже їздили з картою в інші країни», – розповів голова ОДА Степан Барна.
Побажання миру на листівках у форму голуба залишив також консул Угорщини Василь Шеванюк. Він переконаний, що діти своєю картою можуть чинити вплив на політиків.
«Ці юні дипломати миру повинні нагадати усім, що таке агресія і війна. Думаю, кожен зупиниться і задумається про майбутнє після зустрічей з школярами», - сказав Шеванюк.
Повну карту миру із усіма побажаннями презентують у Ватикані.
Тернопільщина стала учасником акції за ініціативи голови облдержадміністрації Степана Барни, голови облради Віктора Овчарука та представників благодійного фонду «Подоляни».