Тернопільщина долучилася до міжнародної акції "Діти за мир у всьому світі".

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, в рамках акції діти на карті світу з голубами миру пишуть свої побажання про мир у світі та своїй державі.

Невдовзі цю карту діти повезуть до свої однолітків у Сербію та Словенію.

«Побажання про мир написали діти учасників АТО та переселених громадян. З картою миру учні об’їдуть 35 країн. Під час акції планують долучити рекордну кількість дітей. Деякі з них уже їздили з картою в інші країни», – розповів голова ОДА Степан Барна.

Побажання миру на листівках у форму голуба залишив також консул Угорщини Василь Шеванюк. Він переконаний, що діти своєю картою можуть чинити вплив на політиків.

«Ці юні дипломати миру повинні нагадати усім, що таке агресія і війна. Думаю, кожен зупиниться і задумається про майбутнє після зустрічей з школярами», - сказав Шеванюк.

Повну карту миру із усіма побажаннями презентують у Ватикані.

Тернопільщина стала учасником акції за ініціативи голови облдержадміністрації Степана Барни, голови облради Віктора Овчарука та представників благодійного фонду «Подоляни».