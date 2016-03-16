"СЕ Борднетце-Україна" придбала потужності "Агромашу" для відкриття на Тернопільщині нового заводу
ТОВ “СЕ Борднетце Україна” придбало виробничі потужності ВАТ "Агромаш" для відкриття у Чорткові нового заводу.
Про це повідомляє в прес-служба Тернопільської облжадміністрації.
Сума угоди не розголошується.
Після купівлі недіючих потужностей "Агромашу" "СЕ Борднетце Україна" впродовж 2016 року планує будівництво логістично-виробничої та адміністративно-побутових площ і створення 1 тисячі нових робочих місць.
Наприкінці 2017 року заплановано завершення реалізації інвестиційного проекту, що дасть змогу збільшити чисельність нових робочих місць до 2 тисяч.
На об’єкті вже розпочато роботи з реконструкції та будівництва.
Як повідомляв УНІАН, ТОВ "СЕ Борднетце-Україна" почало працювати на Тернопільщині з 2006 року.
Підприємство є системним розробником і постачальником електропроводки для моделей автомобілей Volkswagen та Audi.
На підприємстві працює більше 3,8 тисчячі осіб.