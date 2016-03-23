На Тернопільщині боєць АТО вдарив поліцейського та пошкодив його службовий автомобіль

На Тернопільщині боєць АТО вдарив поліцейського та пошкодив службовий автомобіль поліції.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора до Бучацького відділення поліції надійшло повідомлення від матері підозрюваного, яка просила допомогти заспокоїти нетверезого сина.

Вже на місці поліцейські з’ясували, що сімейну сварку влаштував мобілізований військовослужбовець, котрий мав би бути в зоні проведення антитерористичної операції, адже час його перебування у відпусті давно закінчився.

На зауваження поліцейських чоловік відповів агресією, пошкодив службовий автомобіль та наніс удар інспектору поліції. Потерпілий правоохоронець звернувся до лікарів із забоєм лобної ділянки голови.

Щодо 26-річного жителя Бучача розпочато кримінальне провадження за ст. 342 ч.1 (опір працівникові правоохоронного органу) та ст. 345 ч.2 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Чоловіка затримали відповідно до статті 208 КПК.