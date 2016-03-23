Міноборони виділило 14 мільйонів на відновлення військової частини на Тернопільщині

Як повідомив УНІАН заступник командира військової частини ПП В 1428 з тилового забезпечення підполковник Андрій Тяпкін, кошти будуть освоєні вже в цьому році.

Орієнтовно роботи розпочнуться у травні-червні.

Передбачається, що кошти з державного бюджету підуть на відновлення казарми, їдальні, котельні та інженерних мереж.

Інші об’єкти, які знаходяться на території колишньої військової частини, будуть відновлюватись пізніше.

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Як зазначив голова Теребовлянської РДА Юрій Ништа, відновлення військової частини сприятиме посиленню військових позицій України, патріотичному вихованню молоді та створенню нових робочих місць.

Як повідомляв УНІАН, у зв’язку з тим, що артилерійська частина, яка базується в Тернополі, за час конфлікту на Донбасі, збільшилася удвоє, постало питання про її часткову передислокацію в райцентри області.

Зокрема, ведеться мова про Теребовлю, Бережани та Чортків.