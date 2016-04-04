На Тернопільщині для купівлі сучасного обладнання для лікарень вирішили скоротити кількість ліжкомісць майже на 30%

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відповідне рішення було прийнято під час наради щодо оптимізації закладів охорони здоров`я області під керівництво голови ОДА Степана Барни.

Читайте такожУ Тернополі з 5 квітня припиняється опалювальний сезон

Як поінформував директор департаменту охорони здоров`я ОДА Володимир Богайчук, загалом в медзакладах області є 9013 ліжкомісць.

«Це складає 84,9 на 10 тис. населення, тоді як граничний норматив, згідно з постановою КМУ, забезпечення стаціонарними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення, складає 60 ліжок. Відповідно до цього нормативу, кількість ліжок в області не повинна перевищувати 6,4 тис. Тобто необхідно скоротити 2658 ліжок», – сказав Богайчук.

Він зауважив, що скорочення лише 10 ліжкомісць дозволяє зекономити 200 тис. грн.

«Всі зекономлені кошти буде використано на придбання сучасного обладнання та закупівлю медикаментів. Крім того, зазкладам, які зроблять необхідні кроки оптимізації ліжкового фонду, буде надана підтримка з медичної субвенції. Моя позиція – не знищувати лікарні, а надавати якісні медичні послуги», – підкреслив Барна.

Читайте такожУ всіх районах Тернопільської області проведуть антитерористичні навчання для Нацгвардії