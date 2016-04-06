На Тернопільщині госпіталізовано 12-річну дівчинку, яку побив рідний батько.

16:45, 06 квітня 2016
Тернопіль
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інцидент стався учора у  селі Сухостав Гусятинського району.

Соцпарцівники та поліцейські ініціюють позбавлення батька батьківських прав / Фото УНИАН

Про це повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області.

Матір дівчинки ще раніше позбавили батьківських прав, доглядав за донькою батько, в якого є проблеми з алкоголем.

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Після побиття малолітню доправили до Копичинецької центральної лікарні, медики діагностували у неї закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійну гематому лівої навколоорбітальної ділянки, забійну рану губи.

Соцпарцівники та поліцейські ініціюють позбавлення батька батьківських прав.

Вирішується питання про притягнення чоловіка до кримінальної відповідальності.

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