На Тернопільщині госпіталізовано 12-річну дівчинку, яку побив рідний батько.
інцидент стався учора у селі Сухостав Гусятинського району.
Про це повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області.
Матір дівчинки ще раніше позбавили батьківських прав, доглядав за донькою батько, в якого є проблеми з алкоголем.
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Після побиття малолітню доправили до Копичинецької центральної лікарні, медики діагностували у неї закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійну гематому лівої навколоорбітальної ділянки, забійну рану губи.
Соцпарцівники та поліцейські ініціюють позбавлення батька батьківських прав.
Вирішується питання про притягнення чоловіка до кримінальної відповідальності.