Тернопільщина у I кварталі розрахувалася за електроенергію на 98,9%

Як повідомляє прес-служба Тернопільської облдержадміністрації, зокрема, промислові підприємства розрахувалися на 97,6%, сільськогосподарські споживачі – на 98,3%, підприємства житлово-комунальної галузі – на 108,3%, бюджетні установи та організації, що фінансуються з місцевого бюджету, – на 95,8%, з державного бюджету – 91,6%, населення – на 99,1%.

Розрахунок по пільгах склав 80,5%, по субсидіях – 92,6%.

ВАТ «Тернопільобленерго» розрахувалося перед ДП “Енергоринок” з куповану в січні-березні 2016 року електричну енергію на 98,8%.

Загальна заборгованість споживачів області за використану електричну енергію перед ВАТ «Тернопільобленерго» станом на 1 квітня 2016 року (з врахуванням боргів минулих років) складає 39,8 мільйона гривень.

Зокрема, населення заборгувало 23,1 мільйона гривень, підприємства житлово-комунальної галузі – 3,1 мільйона, бюджетні установи та організації, що фінансуються з місцевого бюджету – 1,3 мільйона, державного – 1 мільйон гривень.

Заборгованість по пільгах складає 1,5 мільйона, по субсидіях – 2,8 мільйона гривень.