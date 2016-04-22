Суд відхилив апеляцію жителя Тернопільщини, який спричинив смертельне ДТП

Як повідомили УНІАН в прес-службі Апеляційного суду Тернопільської області, відповідну ухвалу суд виніс учора.

Судом першої інстанції було встановлено, що 13 вересня 2015 року водій, рухаючись автомобілем «Фольксваген» в Борщівському районі на польовій дорозі, вчинив наїзд і смертельно травмував місцевого жителя.

Злякавшись відповідальності, чоловік поклав тіло збитого ним юнака у багажник, поїхав до піщаного кар'єру і там заховав його.

П'ять днів правоохоронці, батьки та односельці розшукували зниклого. Врешті оперативники вийшли на винуватця ДТП, він зізнався у скоєному та показав місце поховання неповнолітнього.

13 вересня 2015 року Борщівським районним судом 56-річного чоловіка було засуджено до шести з половиною років позбавлення волі.

В апеляційній скарзі захисник обвинуваченого просив пом'якшити вирок Борщівського районного суду.

Заслухавши доповідача та всіх учасників судового розгляду, колегія дійшла висновку, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає і вирок суду залишила без змін.

Суд відхилив апеляційну скаргу 56-річного жителя Тернопільщини, який спричинив смертельне ДТП та закопав свою жертву у кар’єрі

Тернопіль. 23 квітня. УНІАН. Колегія суддів апеляційного суду Тернопільської області відхилила апеляційну скаргу 56-річного жителя Тернопільщини, який збив на смерть 17-річного юнака, а згодом закопав його тіло.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Апеляційного суду Тернопільської області, відповідну ухвалу суд виніс учора.

Судом першої інстанції було встановлено, що 13 вересня 2015 року водій, рухаючись автомобілем «Фольксваген» в Борщівському районі на польовій дорозі, вчинив наїзд і смертельно травмував місцевого жителя.

Злякавшись відповідальності, чоловік поклав тіло збитого ним юнака у багажник, поїхав до піщаного кар'єру і там заховав його.

П'ять днів правоохоронці, батьки та односельці розшукували зниклого. Врешті оперативники вийшли на винуватця ДТП, він зізнався у скоєному та показав місце поховання неповнолітнього.

13 вересня 2015 року Борщівським районним судом 56-річного чоловіка було засуджено до шести з половиною років позбавлення волі.

В апеляційній скарзі захисник обвинуваченого просив пом'якшити вирок Борщівського районного суду.

Заслухавши доповідача та всіх учасників судового розгляду, колегія дійшла висновку, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає і вирок суду залишила без змін.