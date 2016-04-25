У Тернополі вчинено два напади на патрульних

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, обидва інциденти трапилися наприкінці минулого тижня.

У першому випадку полісмени виносили постанову за появу особи у нетверезому стані в громадському місці. Складання адмінпротоколу викликало агресію винуватця, який затіяв бійку з поліцейськими.

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В другому випадку на патрульних накинувся молодий чоловік, до якого поліцейських викликала мати через його агресивну поведінку.

За обидвома випадками відкрито кримінальне провадження за ст. 342 ККУ (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу).