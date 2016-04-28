На Тернопільщині відкрили чергову поліцейську станцію у Скалаті

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, вона обслуговуватиме 16 населених пунктів Скалатської об’єднаної територіальної громади.

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Завдяки стаціонарній станції правоохоронці зможуть швидше реагувати на виклики, ніж із Підволочиського райвідділу.

Священики освятили приміщення, де працюватимуть поліцейські.

Голова облдержадміністрації Степан Барна закликав правоохоронців сумлінно віднестися до своєї роботи.

«14,5 тисяч жителів Скалатської громади отримають надійний захист і підтримку. Для мене надзвичайно важливо, щоб на кожен телефонний дзвінок, який надійде від будь-якого жителя громади, була швидка відповідь. Щоб для цього не витрачалися години, хвилини, а лічені секунди. Бо саме в цьому головна ідея реформи. Сьогодні, як бачите, влада не тільки ставить завдання, а й створює умови для тих людей, які будуть тут працювати», – сказав під час відкриття Барна.

Заступник начальника Головного управління Національної поліції в області Руслан Балик передав станції автомобіль «Рено дастер» від керівництва Національної поліції України.

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Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині реалізовують експериментальний проект «Поліцейська станція», який зводиться до облаштування стаціонарних поліцейських станцій у великих містечках та селищах області.

На кожній станції в цілодобовому режимі працюють 8 -10 поліцейських.

4 березня перша спеціальна поліцейська станція в Україні запрацювала у селищі Золотий Потік Бучацького району, 14 березня відкрили поліцейську станцію у Вишнівці Збаразького району, 19 квітня – у Почаєві.