Голова Тернопільської ОДА зобов’язав голів РДА відвідати усі 34 замки області і забезпечити їх збереження

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення Барна дав сьогодні під час наради з питань розвитку туризму на Тернопільщині.

«Хтось знає, скільки замків є у нас на Тернопільщині? 34. Всі були за кордоном, але навряд чи хто з тут присутніх був в усіх замках. Тоді як в Грузії розвиток туризму почався з того, що цікаві для туристів об’єкти спочатку відвідали чиновники. І наші замки мають відвідати усі голови РДА, разом з головами об’єднаних громад. Подивитися, чим потрібно допомогти, якщо бракує бюджетних коштів, шукати позабюджетні. Але ми повинні всі разом зберегти наші замки, архітектурні пам’ятки і їх популяризувати», – сказав Барна.

При цьому голова ОДА пообіцяв усім присутнім на нараді, що теж відвідає усі замки.

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«Я собі взяв зобов’язання – доки не відвідаю 34 замки області, доти за кордон на відпочинок не поїду», – сказав Барна.

Він також зазначив, що цього річ на реконструкцію замків та палаців області з бюджету буде скеровано 10 млн грн.

Барна також доручив начальнику відділу туризму ОДА забезпечити облаштування в сусідніх областях інформаційних щитів з інформацією про родзинкові місця на Тернопільщині. Також аналогічні щити буде встановлено на трасі Кременець-Тернопіль-Монастириська, якою жителя центральної України їдуть в Буковель.

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Як повідомляв УНІАН, цьогоріч на Тернопільщині з травня по жовтень з ініціативи голови ОДА щомісяця відбуватимуться Свята замків

У Збаражі свято відбудеться 8 травня, у Кременці - 29 травня, у Бережанах - 5 червня, у с. Сидорів Гусятинського району - 12 червня, у м. Скалат Підволочиського району - 26 червня, у Теребовлі - 10 липня, у Чорткові - 24 липня, у с. Нирків Заліщицького району - 14 серпня, у с. Токи Підволочиського району - 21 серпня, у с. Підзамочок Бучацького району - 4 вересня, у смт Вишнівець Збаразького району - 14 жовтня.

Довідка УНІАН. Загалом на Тернопільщині збереглося понад 30 замків та їх руїн.

За наказом Президента України від 2005 року створено національний заповідник «Замки Тернопільщини», до складу якого зараз входить 11 замків і замково-палацових комплексів.