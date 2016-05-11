У Тернополі патрульні затримали чотирьох чоловіків, котрі скоїли розбійний напад
12:17, 11 травня 2016Тернопіль
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У Тернополі патрульна поліція затримала чотирьох чоловіків за підозрою у скоєнні розбійного нападу.
exzk.ru
Як повідомили УНІАН у патрульній поліції Тернополя, інцидент стався у вихідні на залізничному вокзалі станції Тернопіль. Там четверо невідомих напали на чоловіка, побили його та відібрали гаманець. Потерпілий звернувся у поліцію.
Невдовзі правоохоронці затримали нападників на вулиці Богдана Хмельницького в обласному центрі. Усі чоловіки були напідпитку. Один із зловмисників раніше був засуджений за крадіжку і нещодавно звільнився з місць позбавлення волі.
За фактом побиття з пограбуванням розпочато кримінальне провадження.
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