У Тернополі патрульні затримали чотирьох чоловіків, котрі скоїли розбійний напад

Як повідомили УНІАН у патрульній поліції Тернополя, інцидент стався у вихідні на залізничному вокзалі станції Тернопіль. Там четверо невідомих напали на чоловіка, побили його та відібрали гаманець. Потерпілий звернувся у поліцію.

Невдовзі правоохоронці затримали нападників на вулиці Богдана Хмельницького в обласному центрі. Усі чоловіки були напідпитку. Один із зловмисників раніше був засуджений за крадіжку і нещодавно звільнився з місць позбавлення волі.

За фактом побиття з пограбуванням розпочато кримінальне провадження.