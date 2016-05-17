У Тернополі провели до війська перших призовників

Як передає кореспондент УНІАН, урочисті проводи відбулися на території обласного збірного пункту Тернопільського обласного військового комісаріату.

До навчальних центрів Збройних сил України та прикордонних військ відправили півсотні юнаків. Провести їх прийшли родичі, духовенство, керівництво області та міста. Голова облдержадміністрації Степан Барна вручив призовникам набори із засобами гігієни.

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Обласний військовий комісар Володимир Катинський наголосив, що строковики не служитимуть у зоні проведення АТО, а виконуватимуть завдання у пунктах постійної дислокації військових частин.

Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині в ході весняного призову планують направити на строкову військову службу у Збройні сили України майже 500 осіб.