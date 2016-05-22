У Тернополі врятували чоловіка, якого під час ремонтних робіт засипало землею (фото)

12:00, 22 травня 2016
Тернопіль
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У Тернополі рятувальники врятували чоловіка, якого під час ремонтних робіт засипало землею.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент стався учора на вул. Тернопільській.

Під час ремонтних земляних робіт  стався зсув ґрунту, один з робітників опинився повністю під земляним завалом на глибині близько одного метра. Його колеги викликали рятувальників та до їхнього приїзду самотужки намагалися дістати потерпілого.

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Прибувши на місце виклику, рятувальники за лічені хвилини відкопали потерпілого. Діставшись до голови  постраждалого, йому одягли шолом-маску та  підключили до апарата на стиснутому повітрі,  щоб він зміг дихати.

Звільнивши потерпілого з-під землі, його передали медикам швидкої допомоги.

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