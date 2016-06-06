На Тернопільщині футбольний матч переріс у масову бійку між гравцями.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався у вихідні у селі Ворвулинці Заліщицького району.

Про масову бійку у Заліщицьке відділення поліції повідомив місцевий мешканець.

Оперативники, які прибули на місце події, встановили, що під час футбольного матчу між командами села Ворвулинці та селища Товсте один з гравців висловив незадоволення щодо дій судді, який зарахував гол у ворота жителів Ворвулинці. Словесний конфлікт переріс у бійку між суперниками.

В результаті футбольний матч довелося зупинити через порушення громадського порядку.

Двоє затійників бійки написали заяви у поліцію та звернулися за медичною допомогою до лікарів.

В жителя Ворвулинців медики констатували черепно-мозкову травму, струс головного мозку, а в його опонента з селища Товсте – підшкірні гематоми обличчя.

За фактом бійки відкрито кримінальне провадження за ст. 296 ч. 2 ККУ ( хуліганство - грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, вчинене групою осіб).