На Тернопільщині обікрали жінку, яка поверталася із закордонних заробітків

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент трапився учора.

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Мешканку Чорткова обікрали в електропотязі «Тернопіль-Чортків», у неї викрали тисячу польських злотих та мобільний телефон.

Злодій скористався тим, що жінка задрімала.

Працівники поліції оперативно встановили особу зловмисника.

Ним виявився раніше судимий за майнові злочини мешканець Теребовлі.

Помітивши, що одна з пасажирок заснула, він витяг з її сумки телефон та готівку і зразу вийшов на наступній станції.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження.