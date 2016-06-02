Шахрай видурив в мешканки Тернопільщини 1 тисячу

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 32-річній мешканці Бережан зателефонув псевдопрацівник банку під приводом поновити строки дії картки.

При цьому він попросив повідомити пароль та іншу конфеденційну інформацію.

Після цього шахрай зняв усі кошти, що були картці.

Жінка втратила 1 тисячу гривень.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.