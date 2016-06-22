На Тернопільщині за допомогою автокрана врятували бика, який провалився у яму (фото)

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент стався учора близько 17 год в с. Стара Могильниця Теребовлянського району в приватному господарстві.

Прибувши на місце виклику рятувальники виявили, що бик провалився до погрібної ями у господарській будівлі.

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Для надання допомоги залучався черговий караул 12-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

Тварину підняли з допомогою автокрана, який надало місцеве агропідприємство.