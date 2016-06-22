У Тернополі грабіжники відібрали у жінки 20 тис. доларів

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, на жінку та її сина здійснили напад в під’їзді їхнього будинку.

Читайте такожНа Тернопільщині троє озброєних чоловіків пограбували ювелірну крамницю

При цьому в жінки відібрали сумку, в якій було 20 тис. доларів.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 186 ККУ (грабіж), зараз правоохоронці розшукують зловмисників.

За неофіційними даними, жінка займалася обміном валюти і регулярно мала при собі великі суми грошей.