У Тернополі грабіжники відібрали у жінки 20 тис. доларів
17:38, 22 червня 2016Тернопіль
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У Тернополі грабіжники здійснили напад на жінку та її сина, відібравши 20 тис. доларів.
Правоохоронці розшукують зловмисників / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, на жінку та її сина здійснили напад в під’їзді їхнього будинку.
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При цьому в жінки відібрали сумку, в якій було 20 тис. доларів.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 186 ККУ (грабіж), зараз правоохоронці розшукують зловмисників.
За неофіційними даними, жінка займалася обміном валюти і регулярно мала при собі великі суми грошей.
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