На Тернопільщині врятували водія, заблокованого в перекинутому екскаваторі
10:40, 23 червня 2016Тернопіль
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На Тернопільщині перекинувся екскаватор, впавши в канаву.
Під Заліщиками перекинувся екскаватор, водія врятували / zal.te.ua
Як повідомляє центр пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода сталася учора у лісосмузі біля села Добрівляни Заліщицького району.
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Працівники чергової 15-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління, які прибули на місце виклику, виявили, що водій екскаватора, не впоравшись з керуванням, допустив перекидання транспортного засобу у канаву.
Рятувальники здійснили заходи з деблокування потерпілого та недопущення займання пального.
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