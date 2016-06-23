На Тернопільщині врятували водія, заблокованого в перекинутому екскаваторі

Як повідомляє центр пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода сталася учора у лісосмузі біля села Добрівляни Заліщицького району.

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Працівники чергової 15-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління, які прибули на місце виклику, виявили, що водій екскаватора, не впоравшись з керуванням, допустив перекидання транспортного засобу у канаву.

Рятувальники здійснили заходи з деблокування потерпілого та недопущення займання пального.