У Тернополі внаслідок зіткнення двох автомобілів загинув 53-річний чоловік
15:50, 09 липня 2016Тернопіль
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Водій автомобіля "Жигулі" виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з Opel Vivarо
53-річний водій "Жигулів" загинув на місці аварії / kyivobl.mns.gov.ua
У Тернополі внаслідок зіткнення двох легківок загинув 53-річний водій.
Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, ДТП тарпилася сьогодні близько 15 год.
Встановлено, що водій автомобіля «Жигулі» на вул. Об’їздній виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з Opel Vivarо.
53-річний водій «Жигулів» загинув на місці аварії, а його пасажира з численними травмами забрала карета швидкої.
Водій Opel Vivarо від шпиталізації відмовився. Медичну допомогу йому надали безпосередньо на місці аварії.
Усі обставини ДТП з’ясовують слідчі.
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