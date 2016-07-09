У Тернополі внаслідок зіткнення двох автомобілів загинув 53-річний чоловік

У Тернополі внаслідок зіткнення двох легківок загинув 53-річний водій.

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, ДТП тарпилася сьогодні близько 15 год.

Встановлено, що водій автомобіля «Жигулі» на вул. Об’їздній виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з Opel Vivarо.

53-річний водій «Жигулів» загинув на місці аварії, а його пасажира з численними травмами забрала карета швидкої.

Водій Opel Vivarо від шпиталізації відмовився. Медичну допомогу йому надали безпосередньо на місці аварії.

Усі обставини ДТП з’ясовують слідчі.