На Тернопільщині шахрайка видурила в людей 10 тис. євро, обіцяючи працевлаштування за кордоном.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, жінка ходила по магазинах, по салонах та різних фірмах, представлялася працівником київської компанії і пропонувала послуги з легального працевлаштування у Норвегії.

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Жінкам обіцяла роботу у теплицях, а чоловікам на будівництві.

Шахрайка швидко завойовувала довіру, оскільки вміла знаходити підхід до людей. Свої послуги разом з виготовленням документів оцінювала від 1,8 до 2 тис. євро.

На початку липня до правоохоронців звернувся чоловік, який повідомив, що заплатив названу суму, однак досі на заробітки так і не поїхав.

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Наразі поліцейські встановили, що жертвами шахрайки стали мінімум 5 жителів області, в яких вона видурила майже 10 тис. євро.

Слідчі з’ясували, що жінка з жодною компанією, яка займається працевлаштуванням, не співпрацювала. Затримати шахрайку наразі не вдалося, відомо, що вона покинула межі області.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 190 ККУ (шахрайство).