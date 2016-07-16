Генпрокурор доручив переглянути законність закриття справи щодо екс-заступника мера Тернополя

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення Луценко дав Перчу сьогодні під час представлення.

«Можна оскаржити вирок суду, знайти нові обставини. Треба подивитися, на скільки законно була справа закрита. Якщо законно, тоді треба притягнути до відповідальності іншу сторону, якщо ні – довести справу до кінця. Якщо його «підставили», то потрібно перед ним вибачитися і покарати винних, а якщо ні – то чому він на волі і інтерв’ю дає. Тут маса справ, які продали і закрили. Я вимагаю це підняти і до кінця вересня продемонструвати результат, щоб люди бачили, що є зміни», – сказав Луценко.

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Як повідомляв УНІАН, 19 травня 2015 року правоохоронці затримали заступника Тернопільського міського голови Камінського при отриманні хабара у 217 тис. грн.

13 серпня Тернопільська облрада позбавила його депутатських повноважень.

У вересні суд затвердив мирову угоду, згідно з якою затриманий сплатив лише 25 тис грн. штрафу

Сталося це завдяки тому, що кваліфікацію злочину було змінено з отримання неправомірної вигоди на зловживання впливом. Відтак суд затвердив угоду між Камінським і прокурором про визнання вини та сплату штрафу.