На Тернопільщині середній розмір пенсій у першому півріччі зріс на 10%

Як повідомили УНІАН в прес-службі управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області, про це під час засідання колегії управління повідомив начальник головного управління Ігор Москалик.

Він запевнив, що впродовж шести місяців фінансування пенсійних виплат в усіх управліннях здійснювалося без затримок, загалом було виплачено 2,63 млрд грн, що на 190,6 млн грн або 7,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Загалом пенсію в області отримували 296 тис. 129 пенсіонерів.

Середній розмір пенсій по області станом на 1 липня становив 1,465 тис. грн, що на 153 грн більше, ніж за аналогічний період 2015 року.

Москалик зазначив, що в області взято на облік 1 тис. 99 осіб переселенців, з них отримують пенсій 672 особи. Зупинено виплату пенсій 52 пенсіонерам через відсутність відкритих рахунків в установах АТ «Ощадбанк».

Усі вони офіційно повідомлені про необхідність звернутись в органи Пенсійного фонду України із заявами про проведення виплати пенсій через установи АТ «Ощадбанк».