Тернопільська облрада закликала Раду не допустити проведення виборів на тимчасово окупованих територіях

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні до Верховної Ради України, прийнятому сьогодні на черговій сесії облради.

У ньому депутати висловили занепокоєння щодо можливості внесення змін до Конституції України з наданням особливого статусу для окремих районів Донецької і Луганської областей.

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«На території, яка перебуває наразі під окупацією, не може бути проведено жодних виборів, в тому числі виборів до органів місцевого самоврядування. Адже місцеві вибори – це вибори представників українських громад. За обставин, коли частина українців була вимушена покинути Донеччину та Луганщину у зв’язку з окупацією, а іншу частину українців, які вимушені були залишитись на окупованій території, переслідують та винищують, не існує жодного сумніву в тому, що під час окупації у виборах переможуть виключно окупанти», – йдеться в зверненні.

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Відтак депутати закликали депутатів Верховної Ради та не дозволяти проведення виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей допоки Україна не відновить повний контроль над цими територіями.

Також депутати облради закликали парламент прийняти закон, в якому чітко «визнати війну війною, окупацію – окупацією, Росію – окупантом, визнати окупованою не лише територію Криму, але і частини Донецької та Луганської областей, припинити торгівлю з окупованими територіями та встановити контроль за лінією розмежування, щоб не годувати окупантів та зупинити контрабанду, яка знищує українську армію».