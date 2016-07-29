На Тернопільщині знову згорів комбайн

На Тернопільщині вчора згорів черговий комбайн.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла учора об 11 год на полі поблизу села Максимівка Збаразького району. Вогнем знищено кабіну комбайна, моторний відсік, пасовий відсік, переднє колесо. Загорання ліквідовано черговим караулом 20-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління, під час гасіння врятовано комбайн та посіви пшениці площею 9 га. Причини пожежі та завдані збитки встановлюються. Як повідомляв УНІАН, 27 липня поблизу села Таурів Козівського району теж горів комбайн. Вогонь знищив кабіну.

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