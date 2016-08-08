На Тернопільщині внаслідок пожежі на власному городі загинув пенсіонер

У Тернопільській області внаслідок пожежі загинув чоловік 1943 року народження.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталася у селі Тарасівка Збаразького району. На території приватного домогосподарства зайнялася стерня. Вогонь знищив післяжнивні залишки на площі 0,02 га. Читайте такожНа Тернопільщині знову згорів комбайн та післяжнивні залишки зерна На місці пожежі було виявлено тіло 73-річного мешканця Збаража. Попередньо встановлено, що чоловік отруївся чадним газом.

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