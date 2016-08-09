На Тернопільщині горіло 30 гектарів стерні

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталася 8 серпня поблизу села Шельпаки Підволочиського району. Там горіли післяжнивні залишки на полі місцевого фермерського господарства та на території приватних домогосподарств.

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Селяни загасили пожежу власними силами.

Загалом 8 серпня на Тернопільщині зареєстровано 21 пожежу в екосистемах.

Як повідомляв УНІАН, у вихідні на Тернопільщині сталося понад півсотні пожеж.