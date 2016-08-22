У Тернополі раніше судимий чоловік погрожував відвідувачам бару пістолетом (фото)
11:56, 22 серпня 2016Тернопіль
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У Тернополі в одному з барів затримали чоловіка, котрий погрожував відвідувачам пістолетом.
Як повідомили УНІАН у патрульній поліції Тернополя, інцидент стався 20 серпня.
Як встановили патрульні, котрі прибули на виклик, 34-річний чоловік чіплявся до офіціанток. Один з відвідувачів спробував заступитися за дівчат. Однак правопорушник витяг пістолет і почав погрожувати ним відвідувачам. Після цього працівники закладу викликали правоохоронців.
Зловмисника затримали. З’ясувалося, що він вже був неодноразово судимим.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження.
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