У Тернополі раніше судимий чоловік погрожував відвідувачам бару пістолетом (фото)

Як повідомили УНІАН у патрульній поліції Тернополя, інцидент стався 20 серпня.

Як встановили патрульні, котрі прибули на виклик, 34-річний чоловік чіплявся до офіціанток. Один з відвідувачів спробував заступитися за дівчат. Однак правопорушник витяг пістолет і почав погрожувати ним відвідувачам. Після цього працівники закладу викликали правоохоронців.

Зловмисника затримали. З’ясувалося, що він вже був неодноразово судимим.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження.