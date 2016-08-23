У Тернополі понад 200 осіб взяли участь в урочистостях з нагоди Дня прапора

Як передає кореспондент УНІАН, захід розпочався із урочистого підняття прапора на флагштоку на Театральному майдані.

Стяг урочисто підняли голова облдержадміністрації Степан Барна, голова облради Віктор Овчарук, міський голова Сергій Надал та діти загиблих учасників АТО.

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Присутні хвилиною мовчання вшанували тих, хто загинув на сході України.

Представники духовенства відслужили молебень та освятили прапор.

«Наш прапор – це більше, ніж символ. Він – наш оберіг і символ перемоги. Сьогодні, піднімаючи державний стяг над нашим містом, ми вшановуємо пам`ять кожного, хто віддав своє життя за право вільно підняти прапор. Ще кілька років тому ніхто не вірив, що ми зможемо відновити нашу армію. Але зараз ми маємо відновлену 44 артилерійську бригаду, бойові формування, які захищають територіальну цілісність нашої країни і гідно виконують завдання у зоні проведення АТО. Ми маємо потужну армію волонтерів. Я дякую кожному, хто підтримує наших військових і матеріально, і морально», – сказав під час виступу Барна.

Ми кидаємо виклик змінам, які мають відбутися у нашій державі, підкреслив очільник краю.

Відтак учасники заходу поклали квіти до пам’ятників та пам’ятників Тарасу Шевченку, Ярославу Стецьку, Степану Бандері, Героям Небесної Сотні та учасникам АТО.